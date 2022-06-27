Bekçilik sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanacak 2022? Bekçilik sınavı ne zaman, ayın kaçında? Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Bekçilik sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? 2022 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav tarihi hakkında arama motorlarında yanıt aranıyor. Bekçi olmak için sınava giriş yapacak binlerce aday sınavların ne zaman yapılacağına ilişkin araştırma yapıyor. İşte konu hakkında son detaylar haberimizde...
BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.
BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.