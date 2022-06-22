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    • Memur
    • 22.06.2022 14:07
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    • 22.06.2022 14:07
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    Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı? Maaş, ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?

    Kurban Bayramı öncesi milyonlarca memur maaşının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Tatile gidecekler ve seyahat planı olanlar maaşların ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, Bayram öncesi memur maaşları yatacak mı? Kurban Bayramı öncesi maaşlar ödenecek mi? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Memur maaşları bayramdan önce yatar mı?

    Memur ve emekli memur maaşları için birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Maaş ödemelerinin bayram öncesi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Arama motorlarına yönelen milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı sorusuna cevap aramaya başladı. Bayram öncesi emekli maaşları ödenecek mi sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    Bayram Öncesi Memur ve Emekli Maaşları Yatacak Mı?

    Memur ve memur emeklileri bayramdan önce maaşların yatıp yatmayacağı hakkında araştırmalara başladı. Memurlar her ayın 15. günü nmaaşlarını alırlar. Fakat Kurban Bayramı sebebiyle erken ödeme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Maaşların erken yatacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden sitemizi takip ederek haberdar olablirsiniz.

    Milyonlarca memur, emekli Temmuz zammını bekliyor. Memur ve memur emeklilerine temmuz ayında 2.5 puanlık bir artış daha yapılması durumunda zam oranı yüzde 41.67 olarak güncellenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emekli ve memura zamda devletin mali imkânları, ekonomik gelişme, milli gelir düzeyi, genel geçim şartları ve yıllık enflasyon oranlarını göz önünde bulundurduklarını söyledi.

        EK ZAMLA YÜZDE 41.67 ARTIŞ
        Emekli ve memur için ocak ayında yapılan yasal düzenleme ile ek zam imkânı tanındı. Bu kapsamda taban emekli aylığı 2500 liraya çıkarılırken, memur ve emeklilerine toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak yüzde 7.5 yapıldı ve enflasyon farkıyla beraber oran yüzde 30.95 oldu.


        Temmuz ayında yapılacak değerlendirmeye göre yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranının artırılması gündeme gelebilecek. Memur ve emeklilerine 2.5 puanlık bir artış daha yapılması durumunda zam oranı yüzde 41.67 olarak güncellenecek. SSK-Bağ-Kur emeklileri için taban aylık da yükseltilecek.

        BAKAN NEBATİ'DEN TEMMUZ ZAMMI MESAJI
        Kamu çalışanları ve emeklilere zam konusu Meclis'e taşındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati konuya ilişkin sorulara yanıt verdi.
        Bakan Nebati, kamu çalışanları, memur emeklilerine temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 7 oranında artış yapılacağını belirterek, "Ocak ayı enflasyon farkı dâhil yüzde 30.95 oranında artış yapılmış olup temmuz ayından geçerli olmak üzere de yüzde 7 oranında artış yapılacak. Altı aylık dönemde enflasyonun yüzde 7.5'i aşması durumunda temmuzdan geçerli olmak üzere aylık ve ücretlere enflasyon farkı yansıtılacak" dedi.


        Bakan Nebati, SSK, Bağ-Kur emeklilerine ocak-temmuz döneminde geçerli olmak üzere yüzde 25.47 artış yapıldığını, en düşük emekli aylığının 2500 liraya çıkarıldığını anımsattı.

        VERGİ İSTİSNASI ÜCRETLERİ ARTIRDI
        Bakan Nebati şunları kaydetti: "Ocak ayı itibariyle asgari geçim indirimi uygulamasına son verildi. Asgari ücretin aylık gelir vergisi matrahı ile damga vergisi matrahı tutarı kadar kısmı ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde istisna tutularak asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesintisi kaldırıldı ve bu uygulama tüm ücret geliri elde edenlere yayınlaştırıldı."

        "Böylece kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde söz konusu zamların haricinde vergi istisnasına bağlı olarak da ayrıca artış meydana geldi."

        REFAH DENGELİ YAYILACAK
        Bakan Nebati, refahın tüm ülkeye dengeli yayılması için çalıştıklarını belirterek, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

        Bakan Nebati, "Ülkemizin kalkınması ve bölgesel gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi amacıyla, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi, Su ve Kanalizasyon Altyapı Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kurumlar Vergisi İndirimi, SGK Primi, İşveren Hissesi Desteği, Arazi Tahsisi, Faiz Oranı Desteği, SGK Prim Desteği,KGF desteği. Gelir Vergisi Stopajı Desteği vb. bölgesel projeler yürütülmekte ve teşvikler sağlanıyor" dedi.

        3600 EK GÖSTERGE 15 OCAK 2023'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
        Öte yandan 3600 ek gösterge düzenlemesi olarak bilinen tasarı yasalaştıktan sonra 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olacak. Böylece 5,3 milyon memur ve emeklisinin ek göstergeleri artırılırken emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde zam yapıldı.

            EK GÖSTERGE TAMAM SIRADA SÖZLEŞMELİLER VE EYT'LİLER VAR
            Şimdi hükümetin önünde öncelikli dosyalar olarak sözleşmelilerin statü değişikliği ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT düzenlemesi konuları bulunuyor. Bunlarla birlikte asgari ücretin güncellenmesi, emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz artışları ve ek artış yapılıp yapılmayacağı konuları da üzerinde çalışılan konular. Ayrıca emeklilere temmuz ayının başında ödenecek ikramiyeler de gündemde.

            530 BİN KİŞİ BEKLİYOR
            Geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmenin Resmi Gazete'de yayımlanan metninde yer alan iki konudan 3600 ek gösterge çözülerek tasarı Meclis'e sevk edildi. Şimdi toplu sözleşme metninin 52. Maddesinde yer alan sözleşmelilerin statü değişikliği ile ilgili çalışma başlıyor.

            TEMMUZ AYINDA MİLYONLARA EK ARTIŞ
            Temmuz ayında emekliler ve memurlar ile birlikte kamu işçileri de maaş artışı alacak. Ancak Ocak ayında yapıldığı gibi bir sosyal refah artışı beklentisi büyüdü. Peki kim hangi oranda artış alabilir. Yeni Asır yazarı Faruk Erdem tek tek cevapladı....


            Temmuz ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca çalışan ve emekli için yeni bir maaş artışı anlamına geliyor. 14 milyon emeklinin maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı yansıtılacak. Bu da 6 aylık enflasyona göre şekillenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon artışı alırken, memur emeklilerine yüzde 7'lik toplu sözleşme artışına ilaveten 6 aylık enflasyona göre fark da verilecek. Aynı şekilde memurlar da yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı alacak.

            OCAK AYINDAKİ GİBİ
            6 aylık enflasyon hesaplarına baktığımızda ise Merkez Bankası'nın piyasa anketine göre yüzde 40.75 gibi bir tahmin ortaya çıkıyor. Böylece hem memurların hem de emeklilerin temmuz artışının yüzde 40'ın üzerinde olacağı görülüyor. Bunların dışında kamu işçileri de toplu sözleşmeden kaynaklı zamlarını ve enflasyon farklarını alacak.

            Bütün bunların yanında normal Temmuz artışlarının dışında bir de ek refah artışı beklentisi oluştu. Ocak ayında yapılan taban maaş artışı ve toplu sözleşme artışına getirilen 2.5 puanlık artışın benzerinin Temmuz'da yapılacağı da söyleniyor. Özellikle 6 aylık enflasyonun ve Haziran ayındaki yıllık enflasyonun belli olmasından sonra yapılacak değerlendirme sonucunda bu tür bir refah artışı yapılabilir. Burada en düşük emekli maaşının artırılması, yine toplu sözleşme zammına bir ilave puan konulması ayrıca seyyanen artış ile emekli ve memur maaşlarının yükseltilmesi de söz konusu olabilecek.

            3 FORMÜL MASADA
            Ek zamlar konuşulurken gündeme gelen bir başka konu ise asgari ücret. Bu konuda da bir güncelleme yapılması beklenirken Ankara'da görüşmeler devam ediyor. Asgari ücrete bir güncelleme yapılabilmesi için komisyonun toplanması gerekiyor.


                Komisyon ise 15 kişilik işçi , işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Yapılacak bir değerlendirme sonunda burada da artış söz konusu olabilecek. Burada prim kesintisinin kaldırılması, 6 aylık enflasyon oranı ve yıllık enflasyona tamamlama gibi üç formül üzerinde duruluyor. Asgari ücrete yapılacak bir artış aslında tüm çalışanların maaşlarını da etkileyecek ve artıracak. Bunun yanında asgari ücrete göre belirlenen ödeme rakamlarının da yükselmesi söz konusu olabilecek.

                ZAMLAR NETLEŞİYOR
                5 Aylık Enflasyon: Yüzde 35.64

                MB Haziran Tahmini: Yüzde 2.97

                6 Aylık Tahmini Enflasyon: Yüzde 39.67

                SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ
                5 aylık enflasyon artışı: Yüzde 35.64

                6 aylık tahmini artış: Yüzde 39.67

                MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ
                5 aylık toplu sözleşme ve enflasyon artışı: Yüzde 35.14

                6 aylık tahmini enflasyon ve toplu sözleşme artışı: Yüzde 39.17

                5 aylık enflasyon farkı: Yüzde 28.14

                6 aylık enflasyon farkı: Yüzde 32.17

                EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
                5 aylık enflasyona göre: 8.688,20 TL

                6 aylık enflasyon tahminine göre: 8.947,24 TL

                EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI
                5 aylık enflasyona göre: 5.796,15 TL

                6 aylık enflasyon tahminine göre: 5.969,00 TL

                EN DÜŞÜK SSK EMEKLİSİ AYLIĞI (2000 Öncesi)
                5 aylık enflasyona göre: 4.465,27 TL

                6 aylık enflasyon tahminine göre: 4.597,94 TL


                VALİ
                Mevcut ek gösterge: 7600

                Mevcut emekli maaşı: 16.049

                Mevcut emekli ikramiyesi: 322.632

                Ek gösterge 7800

                Düzenleme sonrası emekli maaşı:16.088

                Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi 324.045

                Emekli aylığı farkı 39

                Emekli ikramiyesi farkı 1.413

                GENEL MÜDÜR
                Mevcut ek gösterge: 6400

                Mevcut emekli maaşı: 14.217

                Mevcut emekli ikramiyesi:300.736

                Ek gösterge 7000

                Düzenleme sonrası emekli maaşı: 14.335

                Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi 304.974

                Emekli aylığı farkı: 118

                Emekli ikramiyesi farkı 4.238

                    1. SINIF MÜLKİ İDARE AMİRİ
                    Mevcut ek gösterge: 5800

                    Mevcut emekli maaşı: 11.582

                    Mevcut emekli ikramiyesi :276.368

                    Ek gösterge: 6400 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 11.700

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 280.606

                    Emekli aylığı farkı: 118

                    Emekli ikramiyesi farkı: 4.238

                    MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANI
                    Mevcut ek gösterge: 4800

                    Mevcut emekli maaşı: 10.407

                    Mevcut emekli ikramiyesi :269.304

                    Ek gösterge: 5400

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı:10.525

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 273.542

                    Emekli aylığı farkı: 118

                    Emekli ikramiyesi farkı: 4.238

                    GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
                    Mevcut ek gösterge:3600

                    Mevcut emekli maaşı: 9.800

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408

                    Ek gösterge: 4400

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı:9.956

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 253.059

                    Emekli aylığı farkı: 156

                    Emekli ikramiyesi farkı: 5.651

                    DAİRE BAŞKANI
                    Mevcut ek gösterge:3600

                    Mevcut emekli maaşı: 9.310

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408

                    Ek gösterge: 4200

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.428

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 251.646

                    Emekli aylığı farkı: 118

                    Emekli ikramiyesi farkı: 4.238

                    KARİYER UZMAN
                    Mevcut ek gösterge: 3600

                    Mevcut emekli maaşı: 9.310

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408

                    Ek gösterge: 4200

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.428

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 251.646

                    Emekli aylığı farkı: 118

                    Emekli ikramiyesi farkı: 4.238

                    MÜHENDİS
                    Mevcut ek gösterge:3600

                    Mevcut emekli maaşı: 6.861

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408

                    Ek gösterge: 4200

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.979

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 251.646

                    Emekli aylığı farkı: 118

                    Emekli ikramiyesi farkı: 4.238

                    AVUKAT
                    Mevcut ek gösterge:3000

                    Mevcut emekli maaşı: 5.627

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909

                    Ek gösterge: 3600

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408

                    Emekli aylığı farkı: 1.234

                    Emekli ikramiyesi farkı: 44.499


                    BEKÇİ
                    Mevcut ek gösterge:3000

                    Mevcut emekli maaşı: 5.727

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909

                    Ek gösterge: 3600

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.961

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408

                    Emekli aylığı farkı: 1.234

                    Emekli ikramiyesi farkı: 44.499

                    UZMAN ERBAŞ/JANDARMA
                    Mevcut ek gösterge: 3000

                    Mevcut emekli maaşı: 5.727

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909

                    Ek gösterge: 3600

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.961

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408

                    Emekli aylığı farkı: 1.234

                    Emekli ikramiyesi farkı: 44.499

                    TEKNİK HİZMETLER (MAT., İST. VS)
                    Mevcut ek gösterge:3000

                    Mevcut emekli maaşı: 5.627

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909

                    Ek gösterge: 3600

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408

                    Emekli aylığı farkı: 1.234

                    Emekli ikramiyesi farkı: 44.499

                    ÖĞRETMEN
                    Mevcut ek gösterge: 3000

                    Mevcut emekli maaşı: 5.627

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909

                    Ek gösterge: 3600

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408

                    Emekli aylığı farkı: 1.234

                    Emekli ikramiyesi farkı: 44.499

                    HEMŞİRE (ALANINDA 4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU)
                    Mevcut ek gösterge: 3000

                    Mevcut emekli maaşı: 5.627

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909

                    Ek gösterge: 3600

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408

                    Emekli aylığı farkı: 1.234

                    Emekli ikramiyesi farkı: 44.499

                    DİN GÖR.(ALANINDA 4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU)
                    Mevcut ek gösterge:3000

                    Mevcut emekli maaşı: 5.627

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909

                    Ek gösterge: 3600

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408

                    Emekli aylığı farkı: 1.234

                    Emekli ikramiyesi farkı: 44.499

                    HEMŞİRE (4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU)
                    Mevcut ek gösterge:2200

                    Mevcut emekli maaşı: 5.471

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258

                    Ek gösterge: 3600

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408

                    Emekli aylığı farkı: 1.391

                    Emekli ikramiyesi farkı: 50.150

                    DİN GÖR. (4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU)
                    Mevcut ek gösterge: 2200

                    Mevcut emekli maaşı: 5.471

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258

                    Ek gösterge: 3600

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408

                    Emekli aylığı farkı: 1.391

                    Emekli ikramiyesi farkı: 50.150

                    ŞUBE MÜDÜRÜ
                    Mevcut ek gösterge: 2200

                    Mevcut emekli maaşı: 5.471

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258

                    Ek gösterge: 3000

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı: 5.627

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 202.909

                    Emekli aylığı farkı: 156

                    Emekli ikramiyesi farkı: 5.651

                    İL MÜD. YRD., İLÇE MÜD.
                    Mevcut ek gösterge: 2200

                    Mevcut emekli maaşı: 5.471

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258

                    Ek gösterge: 3000

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı: 5.627

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 202.909

                    Emekli aylığı farkı:156

                    Emekli ikramiyesi farkı: 5.651

                    ŞEF
                    Mevcut ek gösterge: 2200

                    Mevcut emekli maaşı: 5.471

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258

                    Ek gösterge: 2800

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı: 5.589

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 201.496

                    Emekli aylığı farkı: 118

                    Emekli ikramiyesi farkı: 4.238

                    LİSE VE ALTI ÖĞRENİMLİ MEMURLAR
                    Mevcut ek gösterge: 1500

                    Mevcut emekli maaşı: 4.775

                    Mevcut emekli ikramiyesi: 172.183

                    Ek gösterge: 2100

                    Düzenleme sonrası emekli maaşı: 4.893

                    Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 176.421

                    Emekli aylığı farkı: 118

                    Emekli ikramiyesi farkı: 4.238
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