Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı? Maaş, ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?



Temmuz ayında yapılacak değerlendirmeye göre yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranının artırılması gündeme gelebilecek. Memur ve emeklilerine 2.5 puanlık bir artış daha yapılması durumunda zam oranı yüzde 41.67 olarak güncellenecek. SSK-Bağ-Kur emeklileri için taban aylık da yükseltilecek.

BAKAN NEBATİ'DEN TEMMUZ ZAMMI MESAJI

Kamu çalışanları ve emeklilere zam konusu Meclis'e taşındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati konuya ilişkin sorulara yanıt verdi.

Bakan Nebati, kamu çalışanları, memur emeklilerine temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 7 oranında artış yapılacağını belirterek, "Ocak ayı enflasyon farkı dâhil yüzde 30.95 oranında artış yapılmış olup temmuz ayından geçerli olmak üzere de yüzde 7 oranında artış yapılacak. Altı aylık dönemde enflasyonun yüzde 7.5'i aşması durumunda temmuzdan geçerli olmak üzere aylık ve ücretlere enflasyon farkı yansıtılacak" dedi.



Bakan Nebati, SSK, Bağ-Kur emeklilerine ocak-temmuz döneminde geçerli olmak üzere yüzde 25.47 artış yapıldığını, en düşük emekli aylığının 2500 liraya çıkarıldığını anımsattı.

VERGİ İSTİSNASI ÜCRETLERİ ARTIRDI

Bakan Nebati şunları kaydetti: "Ocak ayı itibariyle asgari geçim indirimi uygulamasına son verildi. Asgari ücretin aylık gelir vergisi matrahı ile damga vergisi matrahı tutarı kadar kısmı ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde istisna tutularak asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesintisi kaldırıldı ve bu uygulama tüm ücret geliri elde edenlere yayınlaştırıldı."

"Böylece kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde söz konusu zamların haricinde vergi istisnasına bağlı olarak da ayrıca artış meydana geldi."

REFAH DENGELİ YAYILACAK

Bakan Nebati, refahın tüm ülkeye dengeli yayılması için çalıştıklarını belirterek, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Nebati, "Ülkemizin kalkınması ve bölgesel gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi amacıyla, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi, Su ve Kanalizasyon Altyapı Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kurumlar Vergisi İndirimi, SGK Primi, İşveren Hissesi Desteği, Arazi Tahsisi, Faiz Oranı Desteği, SGK Prim Desteği,KGF desteği. Gelir Vergisi Stopajı Desteği vb. bölgesel projeler yürütülmekte ve teşvikler sağlanıyor" dedi.