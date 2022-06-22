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    • Memur
    • 22.06.2022 08:04
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    • Son Güncelleme:
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    • 22.06.2022 08:04
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    MEMUR ALIMI LİSTESİ | 2022 yılında hangi kurumlara alım yapılacak? Memur alımları başladı mı? Memur alım sonuçları

    Memur alımı listesi olarak da bilinen liste, hangi devlet kurum ve kuruluşlarına memur ihtiyacından dolayı alım gerçekleşeceğini gösteren listelerdir. Memur alımı listesi ile beraber kişiler, uygun oldukları kamu kurumlarına başvuru yapma imkanına da sahip olurlar. Memur alımı listesine bakılarak, kamuya bağlı hizmet veren bu yerlere iş başvurusunda bulunabilir. Her kurumun başvuru şartları ve alım koşulları ise birbirinden farklıdır. Peki 2022 yılında hangi kurumlara alım yapılacak? Memur alımları başladı mı? Memur alım sonuçları...

    takvim.com.tr
    MEMUR ALIMI LİSTESİ | 2022 yılında hangi kurumlara alım yapılacak?

    2022 Yılında Hangi Kurumlara Alım Yapılacak?

    Güncel olarak memur alımı yapacak olan kamu kuruluşları şöyle sıralanmıştır:

    • Orman Genel Müdürlüğü Orman Muhafaza Memuru Alımı
    • İŞKUR İMD Personel Alımı
    • Sağlık Bakanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı
    • PTT Personel Alımı
    • MEB TYP Personeli Alımı
    • Adalet Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Alımı
    • Adalet Bakanlığı Gardiyan Alımı
    • Türkiye Taş Kömürü Kurumu Personel Alımı
    • Jandarma Uzman Erbaş Alımı
    • Aile Bakanlığı Personel Alımı
    • Bekçi Alımı
    • Adalet Bakanlığı Zabit Katibi Alımı
    • Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı
    • Sağlık Bakanlığı Personel Alımı
    • Adalet Bakanlığı Personel Alımı

    Memur Alımları Başladı Mı?

    Memur alımlarının başlangıç tarihi, memur ihtiyacından dolayı personel alımı yapacak olan kurumlara göre değişiklik gösterir. Personel alımı yapacak olan her kurum, alacağı personel tipini ihtiyacına göre belirler. Her kurumun başvuru tarihlerinin farklı olmasından dolayı başvuru yapılmak istenen kuruluşların resmi internet sayfalarının takip edilmesi gereklidir.

    Memur Alım Sonuçları

    Memurluk başvurularının sonuçları, güncel olarak memur alımı yapan kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen tarih aralıklarında açıklanır. Kişiler, hangi Memur alımı listesi başvurusunu yapmışlarsa onun tarihlerini yakından takip etmelilerdir. Sonuçlar, ilgili kurum tarafından belirlenmiş olan tarihlerde açıklanır.

    2022 Yılında Hangi Kurumlar Memur Alacak?

    Güncel olarak kamu personeli alacak olan kurumlar, şöyle sıralanmıştır:

    • İş Bankası (Şoför, Takip Memuru, Özel Güvenlik Görevlisi, Sistem Destek Uzmanı, Avukat, Memur, Uzman Yardımcısı, Sistem Uzmanı ve Müfettiş Yardımcısı)
    • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (Bilgi Teknolojileri Müfettişi-Müfettiş Yardımcısı, Java Yazılım Uzmanı (Full Stack Developer), Proje Mühendisi, Sektörel Araştırmalar Yönetici Yardımcısı, Satın Alma Uzmanı / Uzman Yardımcısı ve DevOps Mühendisi)
    • Ticaret Bakanlığı (15 Alanda Uzman Yardımcısı)
    • TARIMAŞ (3 Şoför - Ekip Başı ( Yeşil Alan İşleri ),13 Peyzaj Personeli ( Yeşil Alan İşleri ) 220 Peyzaj Personeli ( Yeşil Alan İşleri ), 6 Transit Araç Şoförü ( Yeşil Alan İşleri ), 9 Kamyon Şoförü ( Yeşil Alan İşleri ), 33 Tanker Şoförü ( Yeşil Alan İşleri ), 86 Peyzaj personeli ( Mezarlık İşleri ), 18 Şoför - Ekip Başı ( Mezarlık Alanları ), 2 Kamyon Vidajör Şoförü ( Sahil Planlama ), 1 Kepçe Operatörü ( Sahil Planlama ), 1 Süpürge Aracı Operatörü ( Sahil Planlama ), 1 Traktör Şoförü ( Sahil Planlama ), 2 Ekip Başı - Şoför ( Sahil Planlama ), 59 Temizlik Personeli ( Sahil Planlama ),

      • Akbank
      • Antalya Belediyesi (Zabıta Memuru)
      • Sayıştay Başkanlığı (25 Denetçi Yardımcısı)
      • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (20 Temizlik Personeli 5 Şoför, 1 Elektrik Teknisyeni, 1 İnşaat Teknisyeni, 2 Mobilya Teknisyeni, 1 Sıhhi Tesisat Teknisyeni , 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi , 5 Şoför ve 20 Büro Personeli)
      • Başvuru Tarihleri: 9 - 20 Mayıs 2022
      • Halkbank (150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı)
      • Başvuru Tarihleri:En geç 27 Mayıs 2022
      • Düzce Üniversitesi (2 Bahçe Bakımı ve Peyzaj alanında Destek Personeli, 4 temizlik alanında Destek Personeli, 1 Perfüzyon alanında Diğer Sağlık Personeli, 1 Eczane teknikerliği alanında olmak üzere, diğer Sağlık personeli)
      • Türk Hava Yolları (Pilot ve kabin memuru)
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Temizlik personeli, Hasta ve Yaşlı Bakım personeli)
      • Hınıs Belediyesi (4 Zabıta Memuru)
      • Besni Belediyesi (1 Tahsildar)
      • Türk Telekom
      • Halk Bankası (150 Meslek Personeli)
      • 31 Banka

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        • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (Jeoloji Mühendisi 17 Kişi, Maden Mühendisi 6 Kişi, Jeofizik Mühendisi 1 Kişi, Harita Mühendisi 3 Kişi, Makine Mühendisi 1 Kişi, Elektrik Mühendisi 1 Kişi, Çevre Mühendisi 1 Kişi, İnşaat Mühendisi 1 Kişi, Gıda Mühendisi 1 Kişi, yazılım Mühendisi 1 Kişi, Elektrik Teknikeri 3 Kişi, Harita Teknikeri 2 Kişi, Makine Teknikeri 2 Kişi, Maden Teknikeri 1 Kişi, Elektrik Elektronik Teknikeri 2 Kişi, Kimya Teknisyeni 2 Kişi, Matbaa Teknisyeni 2 Kişi, Elektik Elektronik Teknisyeni 3 Kişi, Makine Teknisyeni 3 Kişi,Bilgisayar Teknisyeni 5 Kişi,Elektrik Teknisyeni 2 Kişi, Harita Teknisyeni 2 Kişi, Tesviye Teknisyeni 1 Kişi, Maden Mühendisi 3 Kişi, ( Taşra Teşkilatı - Adana 1, Van 1, Zongıldak 1 ) Jeoloji Mühendisi 4 Kişi, ( Taşra Teşkilatı - Trabzon 1, Diyarbakır 1, Van 1, Zonguldak 1 )
        • Türkiye İstatistik Kurumu (2 Kıdemli Yazılım Heliştirme Uzmanı, 1 Kıdemli Devops Uzmanı, 1 Kıdemli Büyük Veri Uzmanı, 1 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, 1 Kıdemli Sistem uzmanı, 1 Kıdemli Veri Bilimci, 1 Proje Yönetici, 3 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Postgresql Veri Tabanı, 1 Sistem Uzmanı,
        • Adalet Bakanlığı (22 Bilişim Personeli)
        • Sakarya Üniversitesi (5 Temizlik Personeli)
        • Osmancık Belediyesi (1 Şehir Plancısı)
        • Karaadilli Belediyesi (1 Zabıta Memuru ve 1 İtfaiye Eri)
        • TİHEK (1 Teknisyen)
        • Tarsus Üniversitesi (2 Teknisyen, 1 Mimar, 1 Mühendis ve 3 Büro Memuru)

        Memur alımı listesine bakılarak, kamuya bağlı hizmet veren bu yerlere iş başvurusunda bulunabilir. Her kurumun başvuru şartları ve alım koşulları ise birbirinden farklıdır.
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        Haberler Memur MEMUR ALIMI LİSTESİ | 2022 yılında hangi kurumlara alım yapılacak? Memur alımları başladı mı? Memur alım sonuçları
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