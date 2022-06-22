KPSS'siz, sınavsız PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT personel alımı başladı mı?

PTT alımı başvuru koşulları, şöyle sıralanmıştır:
• Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor
• 18 yaşından büyük, 36 yaşından küçük olmak gerekiyor
• Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili bir geçmişinin bulunmaması gerekiyor
• Askerlik ile ilişiği bulunmamak gerekiyor
• Görev yapmasını engel olacak herhangi bir akıl ruh sağlığının bulunmaması gerekiyor
• Hangi pozisyona atanacaksa, bu pozisyon için gerekli olan akademik yeterliliğe ve özel şartlara sahip olmak gerekiyor
• Daha önce çalışılan bir kurumdan disiplin suçu ile ayrılmamış olmak gerekiyor
• Zorunlu görev süresinin bir başka alanda bulunmaması gerekiyor
• Yüz kızartıcı suçlar, terör suçları gibi suçlardan altı aydan az bile olsa hüküm giymemiş olmak gerekiyor
PTT Personel Alımı Ne Zaman?
PTT'nin güncel personel alımı zamanı, henüz belirlenmemiştir. Belirlendiği zaman PTT'nin resmi internet adresi üzerinden yayınlanacak olan ilan ile beraber başvuruları açılır.
PTT Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
PTT'de çalışmak amacıyla yapılacak olan müracaatlar amacıyla ilk olarak PTT doğrultusundan doldurulması mecburi tutulmuş olan müracaat formunun doldurulması gereklidir. Başvuru formundan sonra personel adayları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olan sınava girmelilerdir. Yazılı sınavdan PTT doğrultusundan belirlenmiş olan puanı alan kişiler, mülakata çağırılır. Mülakattan geçilmesi ile birlikte PTT personel alımı gerçekleşir ve kişiler, eğitime başlatılarak çalışacakları yere atanırlar.
PTT Yazılı Sınavda Ne Sorulur?
PTT iş başvurusu sınavında sorulan soruların konuları, şöyle belirlenmiştir:
• Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları
• Sözel Akıl Yürütme
• Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme
• Temel Yurttaşlık Bilgisi
• Türkiye Coğrafyası
• Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular
• Ölçme becerisi
Belirlenmiş olan bu konuların her birinin soru sayısı, sınavların yapıldığı senelere göre farklılık gösterir. Bu amaçla her bir mevzuya ayrı ayrı çalışılarak yüksek puan alınması gereklidir. Yazılı sınavdan yüksek puan alınması, müracaat sahiplerinin öncelikli olarak alınmasını ve rakiplerinin üstüne çıkmasını sağlar.
PTT Yazılı Sınavdan Kaç Alınması Gereklidir?
Girilen PTT yazılı sınavında adayların en az 70 almaları gereklidir. KPSS puanı istemeden yapılmaya açık olan başvurularda alınması gereken bu puan ile birlikte sözlü mülakattan da geçilmesi gereklidir. Sözlü mülakatın da geçilmesi ile birlikte PTT çalışanı olunabilir.