icisleri.gov.tr İçişleri Bakanlığı 3.546 personel alımı başvuru ekranı! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

İçişleri Baknalığı personel alımına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Başvurular, İçişleri Bakanlığı'nın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yer alan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Bugün sona erecek başvurular hakkında aramalar hız kazandı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? icisleri.gov.tr İçişleri Bakanlığı 3.546 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları, 21 Haziran 2022 tarininde sona erecek. Başvurular, İçişleri Bakanlığı'nın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yer alan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvurular tamamlandıktan sonra ilan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı arasına giren adayların başvuruları, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonlarınca kontrol edilecek. Yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları red edilerek SMS ve e-posta ile ilgili adaylara bildirim yapılacak. Başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı.