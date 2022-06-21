PTT alımı başvuru koşulları, şöyle sıralanmıştır:

• Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor

• 18 yaşından büyük, 36 yaşından küçük olmak gerekiyor

• Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili bir geçmişinin bulunmaması gerekiyor

• Askerlik ile ilişiği bulunmamak gerekiyor

• Görev yapmasını engel olacak herhangi bir akıl ruh sağlığının bulunmaması gerekiyor

• Hangi pozisyona atanacaksa, bu pozisyon için gerekli olan akademik yeterliliğe ve özel şartlara sahip olmak gerekiyor

• Daha önce çalışılan bir kurumdan disiplin suçu ile ayrılmamış olmak gerekiyor

• Zorunlu görev süresinin bir başka alanda bulunmaması gerekiyor

• Yüz kızartıcı suçlar, terör suçları gibi suçlardan altı aydan az bile olsa hüküm giymemiş olmak gerekiyor

PTT Personel Alımı Ne Zaman?

PTT'nin güncel personel alımı zamanı, henüz belirlenmemiştir. Belirlendiği zaman PTT'nin resmi internet adresi üzerinden yayınlanacak olan ilan ile beraber başvuruları açılır.

PTT Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT'de çalışmak amacıyla yapılacak olan müracaatlar amacıyla ilk olarak PTT doğrultusundan doldurulması mecburi tutulmuş olan müracaat formunun doldurulması gereklidir. Başvuru formundan sonra personel adayları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olan sınava girmelilerdir. Yazılı sınavdan PTT doğrultusundan belirlenmiş olan puanı alan kişiler, mülakata çağırılır. Mülakattan geçilmesi ile birlikte PTT personel alımı gerçekleşir ve kişiler, eğitime başlatılarak çalışacakları yere atanırlar.