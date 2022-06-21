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    • Memur
    • 21.06.2022 10:38
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    • 21.06.2022 10:38
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    Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

    Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hemşire, sağlık teknikeri gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
    2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
    3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
    4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
    5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
    6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
    7. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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