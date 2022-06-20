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    • Memur
    • 20.06.2022 08:08
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    • 20.06.2022 08:08
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    Sözleşmeli er 3 yıl sonunda uzman olabilir miSözleşmeli er şartları nelerdir? Yaş sınırı kaçtır?

    Yaş sınırı kaçtır? Sözleşmeli er 3 yıl sonunda uzman olabilir mi? Sözleşmeli er şartları nelerdir? Soruları merak ediliyor. Sözleşmeli erlerin uzman olabilmeleri için en az 3 yıl boyunca görev yapmış olmaları gereklidir. Sözleşmeli er olmuş kişiler eğer, 3 yıl çalışmalarının ardından 29 yaşlarını geçmemişlerse, uzman olma hakkına sahip olabilirler. Yaş şartına ek olarak, sözleşmeli erlerin uzman olabilmeleri için diğer şartları da sağlamaları zorunludur. Peki sözleşmeli er şartları nelerdir? Sözleşmeli er 3 yıl sonunda uzman olabilir mi? İşte detayları

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli er şartları nelerdir? Sözleşmeli er 3 yıl sonunda uzman olabilir mi?

    👉Sözleşmeli er olabilme koşulları, 2022 yılı için güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

    • Türk vatandaşı ve erkek olmak

    • En az ilköğretim mezunu olmak (Sözleşmeli er olmak isteyen kişiler yurt dışında eğitim görmüşlerse, en az ilkokul dengi okullardan mezunu olmuş olmalılardır.)

    • Askerliğini er ya da erbaş olarak yapmış olan kişilerin 25 yaşını doldurmamış olmaları

    • Geçmişte herhangi bir sebep dolayısıyla Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkisinin kesilmemiş olması

    • Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak

    • Kamu haklarında mahrum edilmemiş olmak

    • Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından ve firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından ve 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden daha önce mahkûm olmamış olmak

    • 1 ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak (Taksirli suçlar bu durumda hariç tutulur.)

    • Boy ve kilo standartlarında olmak

    • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak

    • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak

    • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliğinin bulunmaması

    • Öğrenimini kendi adına yapmış olmak

    • Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak

        👉Sözleşmeli Er Başvuru Bitiş Tarihi Ne Zamandır 2022?

        Sözleşmeli er olmak isteyen kişilerin güncel olarak belirlenmiş başvuru tarihleri, 17 Mayıs 2022 -17 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir. Sözleşmeli er olmak isteyen kişilerin, bu tarih aralıklarında başvurularını resmi olarak tamamlamış olmaları gereklidir.

        👉Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadardır 2022?

        Güncel olarak belirlenmiş sözleşmeli er maaşları, erlerin göreve başladıkları yerlere göre değişiklik gösterir. Ancak her sözleşmeli er, taban ücret olarak 5.800 TL maaş alır. Doğu bölgelerinde göreve başlamış olan sözleşmeli erler ise 14.000 TL'ye kadar maaş alabilirler.

        👉Sözleşmeli Er Yaş Sınırı Kaçtır?

        Sözleşmeli er olmak isteyen kişilerin başvuru yapabilecekleri minimum yaş 20 olarak belirlenmiştir. 20 yaşını doldurmamış olan kişilerin sözleşmeli er olabilmek için başvuru yapabilmeleri mümkün değildir. Bununla beraber, 24 yaşını doldurmuş olan kişiler de sözleşmeli er olma hakkına sahip değildir. Güncel olarak, 1 Ocak 1997 yılından sonra doğmuş olan kişiler, sözleşmeli erlik için başvuru yapma imkanına sahiptirler.

        👉Sözleşmeli Er 3 Yıl Sonunda Uzman Olabilir Mi?

        Sözleşmeli erlerin uzman olabilmeleri için en az 3 yıl boyunca görev yapmış olmaları gereklidir. Sözleşmeli er olmuş kişiler eğer, 3 yıl çalışmalarının ardından 29 yaşlarını geçmemişlerse, uzman olma hakkına sahip olabilirler. Yaş şartına ek olarak, sözleşmeli erlerin uzman olabilmeleri için diğer şartları da sağlamaları zorunludur.
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        Haberler Memur Sözleşmeli er 3 yıl sonunda uzman olabilir mi? Sözleşmeli er şartları nelerdir? Yaş sınırı kaçtır?
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