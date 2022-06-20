MSÜ 2022 YERLEŞTİRME sonuçları açıklandı mı? Personel temin msb.gov.tr MSÜ tercih sonucu sorgula! MSÜ pasif ne demek?

3. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2022 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

b. MSÜ-2022 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan en yüksek puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

4. Şehit / Gazi yakını olan adaylar; 2022-MSÜ Sınavında aldıkları puanlarına % 10 eklenerek değerlendirmeye alınmıştır. Şehit/Gazi yakını olduğunu belgeleyemeyen adayların işlemlerine, puanlarına % 10 eklenmeden devam edilecektir. Bu durumda, taban puanların altında kalan adayların tercihleri sonlandırılacaktır.

5. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.

6. Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.