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    • Memur
    • 20.06.2022 12:16
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    • 20.06.2022 12:16
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    MSÜ 2022 TABAN PUANLARI ERKEK KADIN! ÖSYM MSÜ Astsubay, subay, jandarma taban puanları ve kontenjanları! Deniz Harp Okulu...

    Son dakika haberine göre MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından 2022 yılı taban puanları araştırılmaya başlandı. Peki MSÜ 2022 TABAN PUANLARI açıklandı mı? ÖSYM MSÜ Astsubay, subay, jandarma taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? İşte kadın-erkek Milli Savunma Üniversitesi taban puan ve sıralama: Deniz Harp Okulu...

    MSÜ 2022 TABAN PUANLARI ERKEK KADIN!

    MSÜ 2022 TABAN PUANLARI ERKEK KADIN! Son dakika Milli Savunma Üniversitesi sonuçları açıklandı. Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden sonuç sorgulama yapabiliyor. Tercih sonuçlarını öğrenenler hemen 2022 MSÜ taban puanlarını araştırmaya koyuldu. İşte ÖSYM MSÜ Astsubay, subay, jandarma taban puanları ve kontenjanları...

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu yapıldı.

    MSÜ 2022 tercih sonuçları bugün açıklandı.

    MSÜ TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    PERTEM SONUÇ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    2022 MSÜ TABAN PUANLARI KADIN-ERKEK

    MSÜ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK, NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

    Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nın tümü kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilecek ve Harp Okulları'na yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp devam etmeyen adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

        Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak kabul edilecek.

        "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.

        Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday, Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.
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