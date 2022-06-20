MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman? ÖSYM MSÜ Astsubay, subay, jandarma taban puanları ve kontenjanları! MSÜ 2022 TABAN PUANLARI ERKEK KADIN!

MSÜ 2022 TABAN PUANLARI ERKEK KADIN! Son dakika Milli Savunma Üniversitesi sonuçları açıklandı. Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden sonuç sorgulama yapabiliyor. Tercih sonuçlarını öğrenenler hemen 2022 MSÜ taban puanlarını araştırmaya koyuldu. İşte ÖSYM MSÜ Astsubay, subay, jandarma taban puanları ve kontenjanları...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu yapıldı.
MSÜ 2022 tercih sonuçları bugün açıklandı.
MSÜ TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI
2022 MSÜ TABAN PUANLARI KADIN-ERKEK
MSÜ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK, NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nın tümü kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilecek ve Harp Okulları'na yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp devam etmeyen adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.