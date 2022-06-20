MEMUR ALIMI LİSTESİ | 2022 yılında hangi kurumlara alım yapılacak? Memur alımları başladı mı? Memur alım sonuçları

2022 Yılında Hangi Kurumlara Alım Yapılacak?
Güncel olarak memur alımı yapacak olan kamu kuruluşları şöyle sıralanmıştır:
- Orman Genel Müdürlüğü Orman Muhafaza Memuru Alımı
- İŞKUR İMD Personel Alımı
- Sağlık Bakanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı
- PTT Personel Alımı
- MEB TYP Personeli Alımı
- Adalet Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Alımı
- Adalet Bakanlığı Gardiyan Alımı
- Türkiye Taş Kömürü Kurumu Personel Alımı
- Jandarma Uzman Erbaş Alımı
- Aile Bakanlığı Personel Alımı
- Bekçi Alımı
- Adalet Bakanlığı Zabit Katibi Alımı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı
- Sağlık Bakanlığı Personel Alımı
- Adalet Bakanlığı Personel Alımı
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Memur Alımları Başladı Mı?
Memur alımlarının başlangıç tarihi, memur ihtiyacından dolayı personel alımı yapacak olan kurumlara göre değişiklik gösterir. Personel alımı yapacak olan her kurum, alacağı personel tipini ihtiyacına göre belirler. Her kurumun başvuru tarihlerinin farklı olmasından dolayı başvuru yapılmak istenen kuruluşların resmi internet sayfalarının takip edilmesi gereklidir.
Memur Alım Sonuçları
Memurluk başvurularının sonuçları, güncel olarak memur alımı yapan kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen tarih aralıklarında açıklanır. Kişiler, hangi Memur alımı listesi başvurusunu yapmışlarsa onun tarihlerini yakından takip etmelilerdir. Sonuçlar, ilgili kurum tarafından belirlenmiş olan tarihlerde açıklanır.
2022 Yılında Hangi Kurumlar Memur Alacak?
Güncel olarak kamu personeli alacak olan kurumlar, şöyle sıralanmıştır:
- İş Bankası (Şoför, Takip Memuru, Özel Güvenlik Görevlisi, Sistem Destek Uzmanı, Avukat, Memur, Uzman Yardımcısı, Sistem Uzmanı ve Müfettiş Yardımcısı)
- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (Bilgi Teknolojileri Müfettişi-Müfettiş Yardımcısı, Java Yazılım Uzmanı (Full Stack Developer), Proje Mühendisi, Sektörel Araştırmalar Yönetici Yardımcısı, Satın Alma Uzmanı / Uzman Yardımcısı ve DevOps Mühendisi)
- Ticaret Bakanlığı (15 Alanda Uzman Yardımcısı)
- TARIMAŞ (3 Şoför - Ekip Başı ( Yeşil Alan İşleri ),13 Peyzaj Personeli ( Yeşil Alan İşleri ) 220 Peyzaj Personeli ( Yeşil Alan İşleri ), 6 Transit Araç Şoförü ( Yeşil Alan İşleri ), 9 Kamyon Şoförü ( Yeşil Alan İşleri ), 33 Tanker Şoförü ( Yeşil Alan İşleri ), 86 Peyzaj personeli ( Mezarlık İşleri ), 18 Şoför - Ekip Başı ( Mezarlık Alanları ), 2 Kamyon Vidajör Şoförü ( Sahil Planlama ), 1 Kepçe Operatörü ( Sahil Planlama ), 1 Süpürge Aracı Operatörü ( Sahil Planlama ), 1 Traktör Şoförü ( Sahil Planlama ), 2 Ekip Başı - Şoför ( Sahil Planlama ), 59 Temizlik Personeli ( Sahil Planlama ),
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