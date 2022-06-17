Yönetici atama sonuçları açıklandı mı? Yeniden yönetici görevlendirme sonuçları sorgulama ekranı! 2022 MEB açıklanan iller listesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yönetici atama ve yeniden görevlendirme sonuçları il il açıklanmaya başlandı. İl müdürlükleri üzerinden listeler kontrol edilebiliyor. Peki hangi illerde yönetici atama sonuçları açıklandı? İşte Yeniden yönetici görevlendirme sonuçları sorgulama ekranı ve 2022 MEB açıklanan iller listesi...
YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Son dakika haberi... Yönetici atama sonuçları il bazında açıklanmaya başlandı.
MEB YENİDEN YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER LİSTESİ 2022
MEB yönetici atama sonuçları için görevlendirme sonuçları açıklanana iller şöyle;
Düzce
Osmaniye
Yalova
Ardahan
Şırnak
Kırıkkale
Bayburt
Aksaray
Zonguldak
Yozgat
Uşak
Şanlıurfa
Trabzon
Tokat
Sivas
Samsun
Rize
Ordu
Niğde
Sakarya