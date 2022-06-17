Yönetici atama sonuçları açıklandı mı? Yeniden yönetici görevlendirme sonuçları sorgulama ekranı! 2022 MEB açıklanan iller listesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yönetici atama ve yeniden görevlendirme sonuçları il il açıklanmaya başlandı. İl müdürlükleri üzerinden listeler kontrol edilebiliyor. Peki hangi illerde yönetici atama sonuçları açıklandı? İşte Yeniden yönetici görevlendirme sonuçları sorgulama ekranı ve 2022 MEB açıklanan iller listesi...