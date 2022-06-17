Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Gelir Uzman Yardımcı alımı hakkında son dakika müjdeli haber geldi. Buna göre tam 650 Gelir Uzman Yardımcı alınacak. İş arayanlar detayları araştırmaya başladı. Peki Gelir Uzman Yardımcı başvuruları ne zaman? Gelir Uzman Yardımcı başvuru şartları neler? 2022 Gelir Uzman Yardımcı maaşları ne kadar? Kamuda çalışmak isteyenler için tüm detaylara haberimizde yer verdik.