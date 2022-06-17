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    • 17.06.2022 14:59
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    2022 YKS TYT AYT görevli ücretleri ne kadar oldu? YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? YKS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı ücretleri kaç TL?

    YKS üniversite sınavında milyonlarca aday sınavı kazanmak için ter dökecek. Sınav salonlarında da binlerce salon görevlisi görev yapacak. Bu bağlamda sınava az bir zaman kala YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı gündemdekini yerini aldı. Peki, ÖSYM YKS TYT AYT salon görevlisi ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu 18 Haziran Cumartesi gerçekleşecek. Sınavda görev yapacak binlerce salon görevlisi ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediyor. Peki, YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? 2022 ÖSYM YKS TYT AYT salon görevlisi ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

    Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) için geri sayım devam ediyor.

    Bütçelerine ek katkı sağlamak isteyen öğretmenler, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavında gözetmen olarak görev alabiliyor.

    2022 YKS'de görev almak isteyen öğretmenler, başvurularını 27 Nisan tarihleri arasında ÖSYM GİS ve ÖSYM mobil üzerinden gerçekleştirdi.

    18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan 2022 YKS sınavına sayılı günler kala görevli ücretleri araştırma konusu oldu.

        YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır...

        ÖSYM sınavlarında görev alan MEB personellerinin 2022 yılında alacağı ücretler belli oldu. İşte 2022 YKS için belirlenen sınav görevlisi ücretleri;

        Salon Başkanı: 317,35 lira

        Bina Sınav Sorumlusu: 595,02 lira

        Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 396,68 lira

        Bina Yöneticisi: 396,68 lira

        Bina Yöneticisi Yardımcısı: 317,35 lira

        Salon Başkanı: 317,35 lira

        Gözetmen: 277,68 lira

        Yedek Gözetmen: 238,01 lira

        Yardımcı Engelli Gözetmen: 396,68 lira alacak.
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        Haberler Memur 2022 YKS TYT AYT görevli ücretleri ne kadar oldu? YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? YKS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı ücretleri kaç TL?
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