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    • Memur
    • 16.06.2022 11:50
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    • 16.06.2022 11:50
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    JGK Jandarma Subay, Astsubay personel alımı başvuruları ne zaman? 2022 Jandarma Subay ve Astsubay alımları başladı mı?

    2022 Jandarma Subay ve Astsubay alımları ne zaman yapılacak? JGK Jandarma Subay, Astsubay personel alımı başvuruları ne zaman? Soruları gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında askeri personel alımına da değindi. İşte merak edilen detaylar...

    takvim.com.tr
    2022Jandarma Subay ve Astsubay alımları ne zaman yapılacak?

    Jandarma Subay ve Astsubay alımlarına ilişkin detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Gerekli birimlerde görevlendirilecek Subay ve Astsubayların alımı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Peki, 2022 Jandarma Subay ve Astsubay alımları ne zaman yapılacak? JGK Jandarma Subay, Astsubay personel alımı başvuruları ne zaman? İşte alım yapılacak kişi sayısı ve detaylar!

    Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf sözleşmeli Subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli subay ihtiyacına yönelik alım gerçekleştirilecek. Öte yandan Astsubay alımı da yapılacak. İşte, 2022 Jandarma Subay ve Astsubay alımları hakkında son bilgiler...

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında askeri personel alımına da değindi.

        Konuya dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti;

        "Subay alımlarda 1 hafta, 10 güne kadar, astsubaylar da yine 1 hafta-10 güne kadar açıklanacaktır. Polis akademisiyle ilgili açıklamayı yaptık. Sağlıkla ilgili problem olanlar yerlerini yedeklere bırakacak. 3 bin 500 bekçi alımı var, süreci devam ediyor. Ardından sonuçlar açıklanmış olacak."

        ALIMLAR NE ZAMAN?

        Henüz net tarih belli olmadı. Bu kapsamda resmi kurum ve kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde ye vereceğiz.
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