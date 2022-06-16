JGK Jandarma Subay, Astsubay personel alımı başvuruları ne zaman? 2022 Jandarma Subay ve Astsubay alımları başladı mı?

Konuya dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti;

"Subay alımlarda 1 hafta, 10 güne kadar, astsubaylar da yine 1 hafta-10 güne kadar açıklanacaktır. Polis akademisiyle ilgili açıklamayı yaptık. Sağlıkla ilgili problem olanlar yerlerini yedeklere bırakacak. 3 bin 500 bekçi alımı var, süreci devam ediyor. Ardından sonuçlar açıklanmış olacak."