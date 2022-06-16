JGK Jandarma Subay, Astsubay personel alımı başvuruları ne zaman? 2022 Jandarma Subay ve Astsubay alımları başladı mı?

Jandarma Subay ve Astsubay alımlarına ilişkin detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Gerekli birimlerde görevlendirilecek Subay ve Astsubayların alımı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Peki, 2022 Jandarma Subay ve Astsubay alımları ne zaman yapılacak? JGK Jandarma Subay, Astsubay personel alımı başvuruları ne zaman? İşte alım yapılacak kişi sayısı ve detaylar!
Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf sözleşmeli Subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli subay ihtiyacına yönelik alım gerçekleştirilecek. Öte yandan Astsubay alımı da yapılacak. İşte, 2022 Jandarma Subay ve Astsubay alımları hakkında son bilgiler...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında askeri personel alımına da değindi.