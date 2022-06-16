Gelir Uzman Yardımcı başvuru şartları neler? Gelir Uzman Yardımcı başvuruları ne zaman? İşte 2022 yılı maaşları

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Gelir Uzman Yardımcı alımı hakkında son dakika müjdeli haber geldi. Buna göre tam 650 Gelir Uzman Yardımcı alınacak. İş arayanlar detayları araştırmaya başladı. Peki Gelir Uzman Yardımcı başvuruları ne zaman? Gelir Uzman Yardımcı başvuru şartları neler? 2022 Gelir Uzman Yardımcı maaşları ne kadar? Kamuda çalışmak isteyenler için tüm detaylara haberimizde yer verdik.
GELİR UZMAN YARDIMCI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son dakika duyurdu. 650 Gelir Uzman Yardımcı alınacak.
Twitter hesabından açıklama yapan Nebati şu ifadeleri kullandı;
''Özveriyle çalışan Gelir Uzmanlarımızın, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik değerli katkıları her türlü takdirin üzerindedir.
Yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim.
Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.
Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı'na katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum.''
GELİR UZMAN YARDIMCI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru süreci henüz başlamadı. Şartlar ve başvuru tarihi duyurulduğunda haberimizde yer verilecektir.
GELİR UZMAN YARDIMCISI NEDİR, NE İŞ YAPAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı GİB tarafından taşra teşkilatında görevlendirilen meslek gruplarındandır. Gelir İdaresi Başkanlığı ülkemizde kamu gelirlerinin başında gelen vergilerin toplanmasında görevli bir kurumdur. Bu tahsilatın gerçekleştirilmesi, vergilendirme aşamalarına dair yoklamaların ve denetlemelerin gerçekleştirilmesi safhalarında görevli Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcıları ve Gelir Uzmanlarını taşra teşkilatında yer alan Vergi Dairesi Müdürlüklerinde görevlendirmektedir.