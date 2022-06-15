TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ek yerleştirme işlemlerini yapan adaylar sonuçlarını merak ediyor. Peki, TUS ek yerleştirme kontenjanları nasıl? İşte detaylar!
TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
TUS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
03 - 09 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 15 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Tıp, veteriner, biyoloji, eczacılık, kimya veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir fakültesinden mezun olanların girebildiği bir sınavdır. Tıpta uzmanlık eğitimi sınavı anlamına gelmektedir. Tıp fakültesi eğitimini bitirenler bir alanda uzmanlaşmak için bu sınava girmek zorundadırlar. Bu sınav yılda iki defa yapılmaktadır.
ÖSYM tarafından yapılan bu sınav ile Sağlık Bakanlığının açıkladığı birimler de görev alınır. Sınav da çıkan sorular mesleki bilgi konularından oluşmaktadır.