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    • Memur
    • 15.06.2022 10:14
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    • 15.06.2022 10:21
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    TUS ek yerleştirme sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM TUS ek yerleştirme sonuçları öğrenme ekranı! TUS ek yerleştirme kontenjanları!

    TUS ek yerleştirme sonuçları merakla bekleniyordu. TUS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama geldi. Peki, TUS ek yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TUS ek yerleştirme sonuçları AÇIKLANDI!

    TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ek yerleştirme işlemlerini yapan adaylar sonuçlarını merak ediyor. Peki, TUS ek yerleştirme kontenjanları nasıl? İşte detaylar!

    TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

    TUS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

    03 - 09 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 15 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

    TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

    TUS Nedir?

    Tıp, veteriner, biyoloji, eczacılık, kimya veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir fakültesinden mezun olanların girebildiği bir sınavdır. Tıpta uzmanlık eğitimi sınavı anlamına gelmektedir. Tıp fakültesi eğitimini bitirenler bir alanda uzmanlaşmak için bu sınava girmek zorundadırlar. Bu sınav yılda iki defa yapılmaktadır.

    ÖSYM tarafından yapılan bu sınav ile Sağlık Bakanlığının açıkladığı birimler de görev alınır. Sınav da çıkan sorular mesleki bilgi konularından oluşmaktadır.


        Kimler TUS Sınavına Girebilir?

        Bu sınava girmek için tabip veya tıp dışında bulunan meslek mensubu olan eczacı, veteriner veya kimyager olmak şartı bulunmaktadır. Uzmanlık eğitimi almak ve bir alanda uzmanlaşmak isteyen adayların girdiği bu sınav da 120 soru sorulmaktadır. Bu sınava girmenin koşullarından bir tanesi de dil yeterliliğinin olmasıdır. Yabancı dil sınavından belli bir taban puanının alınması şarttır. Sağlık sorunları bulunan ya da engeli bulunan adaylarda bu sınava girebilmektedirler.



        Bu sınav da adayların uzmanlık eğitimi için yeterliliği ölçülür. Tıpta geçen genel kavram ve ilkeler ile bu ilkeleri uygulama, düşünme gibi yetileri ölçen bir sınavdır. Bu sınav ile tıpta uzmanlık eğitimine alınacak adayların seçimi yapılır.

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        Haberler Memur TUS ek yerleştirme sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM TUS ek yerleştirme sonuçları öğrenme ekranı! TUS ek yerleştirme kontenjanları!
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