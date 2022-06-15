

Kimler TUS Sınavına Girebilir?



Bu sınava girmek için tabip veya tıp dışında bulunan meslek mensubu olan eczacı, veteriner veya kimyager olmak şartı bulunmaktadır. Uzmanlık eğitimi almak ve bir alanda uzmanlaşmak isteyen adayların girdiği bu sınav da 120 soru sorulmaktadır. Bu sınava girmenin koşullarından bir tanesi de dil yeterliliğinin olmasıdır. Yabancı dil sınavından belli bir taban puanının alınması şarttır. Sağlık sorunları bulunan ya da engeli bulunan adaylarda bu sınava girebilmektedirler.