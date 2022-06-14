YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2022 YKS TYT AYT görevli ücretleri ne kadar oldu? YKS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı ücretleri kaç TL?

YKS üniversite sınavında milyonlarca aday sınavı kazanmak için ter dökecek. Sınav salonlarında da binlerce salon görevlisi görev yapacak. Bu bağlamda sınava az bir zaman kala YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı gündemdekini yerini aldı. Peki, ÖSYM YKS TYT AYT salon görevlisi ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) için geri sayım devam ediyor.
Bütçelerine ek katkı sağlamak isteyen öğretmenler, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavında gözetmen olarak görev alabiliyor.
2022 YKS'de görev almak isteyen öğretmenler, başvurularını 27 Nisan tarihleri arasında ÖSYM GİS ve ÖSYM mobil üzerinden gerçekleştirdi.
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan 2022 YKS sınavına sayılı günler kala görevli ücretleri araştırma konusu oldu.