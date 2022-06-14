2022 YKS TYT AYT görevli ücretleri ne kadar oldu? YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? YKS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı ücretleri kaç TL?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu 18 Haziran Cumartesi gerçekleşecek. Sınavda görev yapacak binlerce salon görevlisi ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediyor. Peki, YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? 2022 ÖSYM YKS TYT AYT salon görevlisi ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...