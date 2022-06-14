2022 YKS TYT AYT görevli ücretleri ne kadar oldu? YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? YKS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı ücretleri kaç TL?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu 18 Haziran Cumartesi gerçekleşecek. Sınavda görev yapacak binlerce salon görevlisi ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediyor. Peki, YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? 2022 ÖSYM YKS TYT AYT salon görevlisi ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) için geri sayım devam ediyor.
Bütçelerine ek katkı sağlamak isteyen öğretmenler, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavında gözetmen olarak görev alabiliyor.
2022 YKS'de görev almak isteyen öğretmenler, başvurularını 27 Nisan tarihleri arasında ÖSYM GİS ve ÖSYM mobil üzerinden gerçekleştirdi.
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan 2022 YKS sınavına sayılı günler kala görevli ücretleri araştırma konusu oldu.