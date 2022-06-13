650 kişilik kadro! Son dakika haberine göre Gelir Uzman Yardımcı alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 650 gelir uzman yardımcısının alınacağını duyurdu. Peki Gelir Uzman Yardımcı başvuruları ne zaman? Gelir Uzman Yardımcı başvuru şartları neler? 2022 Gelir Uzman Yardımcı maaşları ne kadar, kaç TL? Gelir Uzman Yardımcı nedir, ne iş yapar? Kimler Gelir Uzman Yardımcı olabilir? İşte yanıtları...