İŞKUR iş ilanları için kayıt belgesi nasıl alınır? İŞKUR mesleki eğitim kursu (TYP) nedir?

👉İŞKUR İletişim Kanalları Nelerdir?
İŞKUR ile iletişime geçebilmek için şu kanallar kullanılabilir:
• ALO 170
• Her ilde ve bazı ilçelerde bulunan İŞKUR müdürlükleri
👉İŞKUR Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
👉İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmek için İŞKUR belgesine gerekli olan evraklar, şöyle sıralamıştır:
• 3 adet vesikalık fotoğraf
• İkametgah İl muhaberi
• Kimlik fotokopisi
• Sağlık raporu
• Adli sicil raporu
• Aile durum belgesi
• IBAN numarası
👉İŞKUR'A Kimler Üye Olabilir?
👉İŞKUR üyeliği koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Kuruma kayıtlı işsiz olmak
• 18 yaşını tamamlamış olmak
• Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
• Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
• Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmayan kişiler
👉İŞKUR Başvuruları Ne Zaman?
İŞKUR üzerinden iş bulmak isteyen kişilerin İŞKUR kayıt belgesini almış olmaları ve bu belge ile beraber boş olan pozisyonlara başvuru yapmaları gereklidir.
👉Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımına Nasıl Başvurulur?
Sağlık Bakanlığında çalışmak isteyen kişiler, İŞKUR tarafından dönemsel olarak açılan sürekli işçi alımı başvuru tarihlerini takip etmelilerdir. Başvuru tarihlerinde İŞKUR belgeleri ile bu ilanlara başvuru yapılabilmesi mümkündür.
👉İŞKUR Öncelik Hakkı Nedir?
İŞKUR'un sunduğu iş başvurularında öncelik hakkı, kamuya işçi alımlarında uygulanan bir durumdur. Kişilerin öncelik hakkına sahip olmaları, KPSS ya da EKPSS puanına sahip olmadan işe başvurma ve kabul edilme şansını kendilerine sağlar. Ancak öncelik hakkı verilen kişilerin işe alımlarının garantisi yoktur.