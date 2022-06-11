İŞKUR iş ilanları için kayıt belgesi nasıl alınır? İŞKUR mesleki eğitim kursu (TYP) nedir?

👉İŞKUR İletişim Kanalları Nelerdir?

İŞKUR ile iletişime geçebilmek için şu kanallar kullanılabilir:

• ALO 170

• Her ilde ve bazı ilçelerde bulunan İŞKUR müdürlükleri

👉İŞKUR Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

👉İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmek için İŞKUR belgesine gerekli olan evraklar, şöyle sıralamıştır:

• 3 adet vesikalık fotoğraf

• İkametgah İl muhaberi

• Kimlik fotokopisi

• Sağlık raporu

• Adli sicil raporu

• Aile durum belgesi

• IBAN numarası