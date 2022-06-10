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    • Memur
    • 10.06.2022 12:41
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    • 10.06.2022 12:41
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    JANDARMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Jandarma astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? JSGA Sonuç sorgulama ekranı: jandarma.gov.tr

    28. dönem POMEM sonuçlarının açıklanmasının ardından jandarma başvuru sonuçları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Jandarma olmak için başvuruda bulunan adaylar sonuç sorgulama yapıyor. Peki JANDARMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Jandarma astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet ekranı ve sonuç sorgulama linki: jandarma.gov.tr...

    JANDARMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    JANDARMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Jandarma astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları başvuruda bulunan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı. Jandarma olmak için başvuruda bulunan adaylar da JSGA personel temin sistemi üzerinden sonuç sorgulama yapıyor. İşte İşte e-Devlet ekranı ve sonuç sorgulama linki: jandarma.gov.tr...

    JANDARMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Jandarma Astsubay sonuçları henüz açıklanmadı. https://vatandas.jandarma.gov.tr/ptm/giris adresi üzerinden duyuruları yakından takip edebilirsiniz.

    PERSONEL VE ÖĞRENCİ TEMİN SİSTEMİ

    JANDARMA ASTSUBAY SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Temini yapılan açıklamada, ''2022 Yılı İçin Sahil Güvenlik Komutanlığına Sözleşmeli Astsubay temin edilecektir. Başvurularınızı 08-23 Aralık 2021 tarihleri arasında vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden yapabilirsiniz.'' denilmişti.
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    Haberler Memur JANDARMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Jandarma astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? JSGA Sonuç sorgulama ekranı: jandarma.gov.tr
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