JANDARMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Jandarma astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? JSGA Sonuç sorgulama ekranı: jandarma.gov.tr

JANDARMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Jandarma astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları başvuruda bulunan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı. Jandarma olmak için başvuruda bulunan adaylar da JSGA personel temin sistemi üzerinden sonuç sorgulama yapıyor. İşte İşte e-Devlet ekranı ve sonuç sorgulama linki: jandarma.gov.tr...