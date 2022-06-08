Sözleşmeli er ön başvuru sonucu sorgulama ekranı e-DEVLET: personeltemin.msb.gov.tr! Sözleşmeli er sınavı ne zaman, gerekli evraklar neler?

SINAVA KATILACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

2. Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.

3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.

4. Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)),

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

6. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

a. Bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),

b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri,

c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu, yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

7. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin bina içerisinde usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.