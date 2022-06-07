Sözleşmeli er ön başvuru sonucu sorgulama ekranı haberimizde! Sözleşmeli er olmak için başvuruda bulunan herkesi ilgilendiriyor. Sözleşmeli er ön başvuru sonuçları açıklandı. MSB Sözleşmeli Er temini ön başvuru sonuçlarını duyurdu. Peki Sözleşmeli er sınavı ne zaman, gerekli evraklar neler? Sözleşmeli er ön başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
SÖZLEŞMELİ ER ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Son dakika haberine göre Sözleşmeli er ön başvuru sonuçları açıklandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı (2022/2 Dönem) Sözleşmeli Er Temini duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden az önce yayımlandı.
Yapılan açıklamada, ''Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 17 Mayıs - 17 Haziran 2022 tarihleri arasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 20 Mayıs 2022, 03 Haziran 2022, 08 Haziran 2022 ve 10 Haziran 2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecektir.'' denildi.
2022 SÖZLEŞMELİ ER ÖN BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILACAK?
Adaylar e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'Tercihlerim' menüsü altından öğrenilebilecek.
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SINAVA KATILACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER
2. Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.
3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.
4. Seçim Aşamaları;
a. Evrak Kabul,
b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),
c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)),
ç. Mülakat,
d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.
5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.
6. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;
a. Bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),
b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri,
c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu, yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
7. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin bina içerisinde usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.