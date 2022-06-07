Sağlık çalışanlarının özlük hakları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini Meclis'e sundu. Peki, Sağlık çalışanlarının özlük hakları nedir? 14 maddelik Sağlık çalışanlarının özlük hakları düzenlemesi kapsamı nedir, kimler yararlanacak? İşte detaylar
Son dakika haberleri... AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
ÖZLÜK HAKKI MÜJDESİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda iradenin Mecliste olduğunu belirterek, "Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel." dedi.