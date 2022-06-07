Sağlık çalışanlarının özlük hakları nedir? 14 maddelik Sağlık çalışanlarının özlük hakları düzenlemesi kapsamı nedir, kimler yararlanacak?





ÖZLÜK HAKKI MÜJDESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda iradenin Mecliste olduğunu belirterek, "Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel." dedi.