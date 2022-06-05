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    • Memur
    • 05.06.2022 10:09
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    • 05.06.2022 10:09
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    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 46 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 46 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Sıtkı Koçman Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacak

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 46 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler:
    1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
    2) Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete'de yayın tarihi itibariyle en az 15 (on beş) gündür.
    3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
    4) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.
    5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
    6) (*)Adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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