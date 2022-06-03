Öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru ne zaman? MEB öğretmen yer değiştirme takvimi 2022

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE?

MEB mazerete bağlı yer değiştirme başvuru takvimini de yayımladı. Buna göre mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-11 Ağustos 2022 tarihleri aralığında alınacak.

MEB'den yapılan açıklamada, ''Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.'' denildi.