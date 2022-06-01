Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 01.06.2022 14:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2022 14:33
    ABONE OL

    TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri tayin sonuçları nasıl öğrenilir? TSK tayin takvimi 2022!

    TSK tayin yerleri Haziran ayının gelmesiyle birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip haziran ayı içerisinde netlik kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli olmuştu. Şimdi gözler TSK tayin sonuçlarına çevrildi. Peki, TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri tayin sonuçları nasıl öğrenilir? TSK tayin takvimi 2022!

    takvim.com.tr
    TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri tayin sonuçları nasıl öğrenilir? TSK tayin takvimi 2022!

    TSK tayin sonuçları hakkında gündemde sıklıkla arama yapılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli olmuştu. TSK tayin yerleri ise bekleniyor. Peki, TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri tayin sonuçları nasıl öğrenilir? TSK tayin takvimi 2022!

    TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip haziran ayı içerisinde netlik kazanıyor. Bu yıl ise henüz takvim konusunda bir açıklama gelmiş değil. TSK tayinleri hakkında ilerleyen haftalarda açıklama gelmesi ön görülüyor.

    JANDARMA TAYİN VE ATAMALARI BELLİ OLDU

    İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu.

    2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.

        Atamalar, görevli olduğu 1'inci, 2'inci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4'üncü ile 5'inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan personel ve temdit başvurusunda bulunan personel ile öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak gerçekleştirildi.

        Atama takvimine uygun olarak yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Memur TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri tayin sonuçları nasıl öğrenilir? TSK tayin takvimi 2022!
            SON DAKİKA