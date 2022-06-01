TSK tayin sonuçları hakkında gündemde sıklıkla arama yapılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli olmuştu. TSK tayin yerleri ise bekleniyor. Peki, TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri tayin sonuçları nasıl öğrenilir? TSK tayin takvimi 2022!
TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip haziran ayı içerisinde netlik kazanıyor. Bu yıl ise henüz takvim konusunda bir açıklama gelmiş değil. TSK tayinleri hakkında ilerleyen haftalarda açıklama gelmesi ön görülüyor.
JANDARMA TAYİN VE ATAMALARI BELLİ OLDU
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu.
2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.