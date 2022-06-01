LGS görev talep başvuruları alınmaya başlandı. 10 Mayıs itibariyle LGS'de görev almak isteyen öğretmenler MEBBİS üzerinden başvurularını yapabilecek. LGS gözetmen ücretleri de belli oldu. LGS görev başvuru ekranına giren öğretmenler hangi salonda gözetmen olacaklarını da öğrenebiliyor. Peki LGS 2022 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR? LGS gözetmen başvurusu nasıl yapılır? İşte Liseye Geçiş Sınavı görev alma başvuru ekranı ve merak edilen diğer soruların yanıtları...