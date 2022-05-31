Memurun sakal uzatması serbest mi? Sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde yer alan "sakal kesme" zorunluluğunun üst hukuk normlarına uygun olmadığına karar vermişti. Sakal yönetmeliği ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Peki, Memurlara sakal serbest mi 2022? Memurlar sakal bırakabilir mi? Resmi Gazete son dakika Memur sakal yasağı kalktı mı? İşte tüm merak edilenler!
MEMURUN SAKAL UZATMASI SERBEST Mİ?
Danıştay'ın, Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde yer alan "Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılamaz" ibaresinin kaldırılmasına karar verdiği iddia edildi. Ancak, konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Resmi Gazete'de yeni kararın yayımlanması ile birlikte detaylar belli olacak.
Ancak HaberTürk'ün haberine göre, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde yer alan "sakal kesme" zorunluluğunun üst hukuk normlarına uygun olmadığına karar vermişti.
Sakal uzattığı için uyarma cezası alan memurun kararın iptali için açtığı dava reddedildi. Bunun üzerine davacı, kararı temyize götürdü. Danıştay temyiz talebini kabul ederek ilgili yönetmelikteki "Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılamaz" ibaresinin kaldırılmasına karar verdi.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK
Madde 1 – Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Madde 2 – Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirakleri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici görevle çalışan personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.