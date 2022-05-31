İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 34 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin büro personeli, kütüphaneci, mühendis, hemşire gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2) Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS-P3, ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSS-P93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS-P94 puan türü dikkate alınacaktır.

3) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK'nın 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

5) Başvuru son günü itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.

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