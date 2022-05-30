Sözleşmeliye kadro müjdesi son dakika: Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? 530 bin sözleşmeli memur kadroya geçecek mi?

FARK ORTADAN KALKIYOR

Bu çalışma ile birlikte sözleşmeli ile kadrolu memur arasındaki fark ortadan kalkacak. Bu kapsamda terfi ve ücret gibi özlük haklarında fark oluşmayacak.

SÖZLEŞMELİYE YENİ HAKLAR GELİYOR

Kamuda 4B'li olarak yani 657 sayılı yasanın 4'üncü maddesinin B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi ile birlikte tayin, yer değiştirme, görevde yükselme gibi haklara sahip olacaklar. Bununla ilgili çalışma devam ediyor.