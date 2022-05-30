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    • Memur
    • 31.05.2022 11:36
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    • 31.05.2022 11:37
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    Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeliye kadro müjdesi son dakika: 530 bin sözleşmeli memur kadroya geçecek mi?

    530 bin sözleşmeliyi ilgilendiren kadro meselesi sık sık güneme geliyor. Kamuda çalışan binlerce sözleşmeli memur bu haberi bekliyordu. Ve harekete geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tek tek anlattı. Peki, Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? 530 bin sözleşmeli memur kadroya geçecek mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Son dakika sözleşmelilere kadro müjdesi!

    Sözleşmeliye kadro müjdesi hakkında aramalar hız kazandı. Detaylar sık sık merak edilip son açıklamalar takip ediliyor. 530 bin sözleşmeli memur kadroya geçişin hangi tarihte yapılacağını heyecanla bekliyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelileri de yakından ilgilendiren gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? 530 bin sözleşmeli memur kadroya geçecek mi? İşte Sözleşmeliye kadro müjdesi son dakika gelişmeler!

    SÖZLEŞMELİ MEMUR NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro ile ilgili yapıtğı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde. Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var."

    MECLİS TOPLANIYOR

    530 bin sözleşmeli memur kadroya geçişin hangi tarihte yapılacağını heyecanla bekliyor. Mayıs sonunda 3600 ek göstergenin yanı sıra 530 bin sözleşmeli memurun kadroya alınması da gündemde olacak.

        FARK ORTADAN KALKIYOR

        Bu çalışma ile birlikte sözleşmeli ile kadrolu memur arasındaki fark ortadan kalkacak. Bu kapsamda terfi ve ücret gibi özlük haklarında fark oluşmayacak.

        SÖZLEŞMELİYE YENİ HAKLAR GELİYOR

        Kamuda 4B'li olarak yani 657 sayılı yasanın 4'üncü maddesinin B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi ile birlikte tayin, yer değiştirme, görevde yükselme gibi haklara sahip olacaklar. Bununla ilgili çalışma devam ediyor.

        KAMUDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL KİMDİR?

        657 sayılı Devlet memurları Yasası'nın 4. Maddesinin B bendinden sözleşmeli personel şöyle tarif ediliyor:

        "Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." Daha sonra yapılan yasal değişiklikler ile başta Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda sözleşmeli personel istihdamı sağlanmıştır.

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        Haberler Memur Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeliye kadro müjdesi son dakika: 530 bin sözleşmeli memur kadroya geçecek mi?
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