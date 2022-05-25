İŞKUR 200 sözleşmeli personel alımı yapacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 200 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü sözleşmeli persenel alım ilanı için bilgiler

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak

2. Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması

3. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak

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