Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 25.05.2022 11:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2022 11:04
    ABONE OL

    İŞKUR 200 sözleşmeli personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    İŞKUR 200 sözleşmeli personel alımı yapacak

    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 200 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü sözleşmeli persenel alım ilanı için bilgiler
    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak
    2. Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması
    3. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Cılız adayın çırpınışları
    Haberler Memur İŞKUR 200 sözleşmeli personel alımı yapacak
        SON DAKİKA