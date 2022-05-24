Bekçilik yazılı sınav ne zaman 2022? Bekçi alımı sınav giriş belgesi nasıl alınır? EGM, PA bekçi alımı sınav yerleri belli oldu mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 28 Nisan- 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan ön başvuruların ardından gözler bekçi alımı sınav yerlerine çevrildi, peki konuyla ilgili açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler...
BEKÇİLİK YAZILI SINAV NE ZAMAN 2022?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.
BEKÇİ ALIMI SINAV BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.