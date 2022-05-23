Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 23.05.2022 09:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2022 09:10
    ABONE OL

    LGS gözetmen başvurusu nasıl yapılır? LGS MEBBİS salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen başvuru ekranı! LGS 2022 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    LGS 2022 sınavına az bir süre kala binlerce öğretmen gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olmak için başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. MEBBİS üzerinden alınacak başvuru taleplerinde LGS'de görevli olarak çalışmak isteyenlere ne kadar ücret ödeneceği de belli oldu. Peki LGS 2022 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR? LGS gözetmen başvurusu nasıl yapılır? İşte Liseye Geçiş Sınavı görev alma başvuru ekranı ve diğer detaylar...

    LGS 2022 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    LGS görev talep başvuruları alınmaya başlandı. 10 Mayıs itibariyle LGS'de görev almak isteyen öğretmenler MEBBİS üzerinden başvurularını yapabilecek. LGS gözetmen ücretleri de belli oldu. LGS görev başvuru ekranına giren öğretmenler hangi salonda gözetmen olacaklarını da öğrenebiliyor. Peki LGS 2022 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR? LGS gözetmen başvurusu nasıl yapılır? İşte Liseye Geçiş Sınavı görev alma başvuru ekranı ve merak edilen diğer soruların yanıtları...

    LGS GÖZETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Son dakika haberine göre 2022 yılında LGS'de görev almak isteyenler için MEBBİS üzerinden başvuru ekranı açıldı. LGS sınavında salon başkanı, gözetmen ya da yedek gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler 10-20 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS aracılığı ile görev tercihinde bulunabilecekler.

    👉LGS GÖREV TALEP EKRANI

    LGS 2022 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    LGS için öğretmenler üç farklı türde görev üstlenebilecek. Verilen göreve göre alacakları ücret şu şekilde;

    Salon Başkanı – 327,26 TL

    Gözetmen – 317,34 TL

    Yedek Gözetmen – 238,01 TL
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?
    Haberler Memur LGS gözetmen başvurusu nasıl yapılır? LGS MEBBİS salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen başvuru ekranı! LGS 2022 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
        SON DAKİKA