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    • Memur
    • 22.05.2022 12:50
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    • 22.05.2022 12:50
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    Sözleşmeli er sınavı ne zaman 2022? Sözleşmeli er sınavında gerekli evraklar neler? Sözleşmeli er ön başvuru sonucu sorgulama ekranı e-DEVLET!

    SON DAKİKA HABERİ... Milli Savunma Bakanlığı (MEB) tarafından Sözleşmeli Er Temini Ön Başvuru sonuçları hakkında açıklama geldi. Bugün itibariyle sözleşmeli er ön başvuru sonuçları açıklandı. Sözleşmeli er olmak isteyen binlerce adayın beklediği duyuru yapıldı. Peki SÖZLEŞMELİ ER SINAVI NE ZAMAN 2022, gerekli evraklar neler? Sözleşmeli er ön başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte Sözleşmeli er ön başvuru sonucu sorgulama ekranı e-DEVLET: personeltemin.msb.gov.tr!

    Sözleşmeli er ön başvuru sonucu sorgulama ekranı e-DEVLET

    Sözleşmeli er ön başvuru sonucu sorgulama ekranı haberimizde! Sözleşmeli er olmak için başvuruda bulunan herkesi ilgilendiriyor. Sözleşmeli er ön başvuru sonuçları açıklandı. MSB Sözleşmeli Er temini ön başvuru sonuçlarını duyurdu. Peki Sözleşmeli er sınavı ne zaman, gerekli evraklar neler? Sözleşmeli er ön başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

    SÖZLEŞMELİ ER ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Son dakika haberine göre Sözleşmeli er ön başvuru sonuçları açıklandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı (2022/2 Dönem) Sözleşmeli Er Temini duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden az önce yayımlandı.

    Yapılan açıklamada, ''Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 17 Mayıs - 17 Haziran 2022 tarihleri arasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 20 Mayıs 2022, 03 Haziran 2022, 08 Haziran 2022 ve 10 Haziran 2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecektir.'' denildi.

    2022 SÖZLEŞMELİ ER ÖN BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

    Adaylar e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'Tercihlerim' menüsü altından öğrenilebilecek.

    E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ER ÖN BAŞVURU SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA!

    SINAVA KATILACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

    2. Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.

    3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.

    4. Seçim Aşamaları;
    a. Evrak Kabul,
    b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),
    c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)),
    ç. Mülakat,
    d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

    5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

    6. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;
    a. Bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),
    b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri,
    c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu, yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

    7. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin bina içerisinde usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

        8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.

        9. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.

        10. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

        11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

        12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
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        Haberler Memur Sözleşmeli er sınavı ne zaman 2022? Sözleşmeli er sınavında gerekli evraklar neler? Sözleşmeli er ön başvuru sonucu sorgulama ekranı e-DEVLET!
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