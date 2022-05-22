LGS görev talep başvuruları alınmaya başlandı. 10 Mayıs itibariyle LGS'de görev almak isteyen öğretmenler MEBBİS üzerinden başvurularını yapabilecek. LGS gözetmen ücretleri de belli oldu. LGS görev başvuru ekranına giren öğretmenler hangi salonda gözetmen olacaklarını da öğrenebiliyor. Peki LGS 2022 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR? LGS gözetmen başvurusu nasıl yapılır? İşte Liseye Geçiş Sınavı görev alma başvuru ekranı ve merak edilen diğer soruların yanıtları...
LGS GÖZETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Son dakika haberine göre 2022 yılında LGS'de görev almak isteyenler için MEBBİS üzerinden başvuru ekranı açıldı. LGS sınavında salon başkanı, gözetmen ya da yedek gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler 10-20 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS aracılığı ile görev tercihinde bulunabilecekler.
LGS 2022 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
LGS için öğretmenler üç farklı türde görev üstlenebilecek. Verilen göreve göre alacakları ücret şu şekilde;
Salon Başkanı – 327,26 TL
Gözetmen – 317,34 TL
Yedek Gözetmen – 238,01 TL