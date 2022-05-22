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    • Memur
    • 22.05.2022 00:10
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    • 22.05.2022 06:58
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    7. dönem PAEM Amirlik sınavı ne zaman 2022? 1000 komiser yardımcılığı başvuru şartları neler? 2022 PAEM başvuru ekranı: sinavbasvuru.anadolu.edu.tr

    2022 PAEM başvuru ekranı: sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: 7. Dönem PAEM sınav takvimi yayımlandı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) komiser yardımcılığına toplam 1.000 öğrenci alımı yapılacak. Toplam 12 gün sürecek başvuru süreci boyunca binlerce aday sınav ve başvurular hakkında detayları araştıracak. Bizler de şimdiden 7. dönem PAEM Amirlik sınavı ne zaman 2022? 1000 komiser yardımcılığı başvuru şartları neler? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik. İşte 2022 PAEM amirlik sınavına dair detaylar...

    7. dönem PAEM sınavı ne zaman?

    Emniyet Teşkilatı Mensubu Adayların (Polis Memuru) girecekleri İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı ile ilgili olarak Polis Akademisi Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) İlk Derece Amirlik Eğitimi (Emniyet Mensubu) Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde gerçekleştirilecek yazılı sınav takvimi belli oldu. Peki 7. dönem PAEM sınavı ne zaman? 2022 PAEM Amirlik sınavı başvurusu nasıl yapılır?1000 komiser yardımcılığı başvuru şartları neler?

    7. DÖNEM PAEM SINAVI NE ZAMAN?

    7. dönem PAEM Amirlik sınavı tek oturum halinde 26 Haziran tarihinde yapılacak.

    PAEM AMİRLİK SINAVI BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE, NASIL YAPILIR?

    Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Amirlik sınavına başvurular 16-27 Mayıs tarihleri aralığında alınacak. Başvurular https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden gerçekleştirecek.

    PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    PAEM komiser yardımcısı alımı 2022 başvuru kılavuzu henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ilana dair detaylar şöyleydi:

    En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

    Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak.

    Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak.

        Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler.

        Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

        PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
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        Haberler Memur 7. dönem PAEM Amirlik sınavı ne zaman 2022? 1000 komiser yardımcılığı başvuru şartları neler? 2022 PAEM başvuru ekranı: sinavbasvuru.anadolu.edu.tr
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