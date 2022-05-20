DSİ personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ 3.231 kamu personeli alımı başvuru şartları belli oldu mu? Kadro dağılımı...

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı personel alımı için ayrıntılar belli oldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3 bin 231 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Personel alımına başvuru yapacaklar müracaat tarihi ve şarları hakkında bilgi shaibi olmak istiyor. Peki, DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? DSİ 3 bin 231 kamu personeli alımı başvuru şartları neler? İşte personel alımına dair bilgiler...
DSİ PERSONEL ALIMI 2022 İLANI YAYINLANDI MI?
3.231 personel alımı yapılması beklenen DSİ ilanı henüz yayınlanmadı. DSİ tarafından haziran ayı içerisinde başvuru tarihlerinin açıklanması ve ilanın erişime açılması bekleniyor.
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
2022 ilanı henüz yayınlanmadığı için güncel şartlar da belli olmadı. Bir önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.