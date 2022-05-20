Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı tercih kılavuzu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı tercihleri nasıl yapılır sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ile ilgili bilgiler merakla araştırılır oldu, tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler kılavuzu görmek istiyordu ve yayımlandı. İşte detaylar...
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 4.175 PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklaması:
4175 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları 06.05.2022 tarihinde açıklanmıştır.
Sınavı asil olarak kazanan adaylar 20/05/2022- 26/05/2022 (Perşembe günü) (Saat 23:59' e kadar) tarihleri arasında tercihlerini sistem üzerinden yapacaklardır.
Adaylar, en fazla 20 tercih yapabilecek olup, ayrıca tercihlerine yerleşememesi halinde 20 tercih dışında boş kalan yerlere tercih dışı sistem tarafından yerleştirmeyi isteyip istemediğini belirtebileceklerdir.
Tercihler sisteme kaydedilip onaylandıktan sonra tercih formunun çıktısı alınarak imzalanacak ve tercihlerinden birine yerleşen adaylar atamaya esas belgeleri ile birlikte teslim edecektir.
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