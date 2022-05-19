FLAŞ GELİŞME! 28. dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 EGM polislik mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? TIKLA-ÖĞREN

2022 EGM polislik mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 28. dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı? soruları sıklık araştırılıyor. Polis Meslek Eğitimi Merkezlerine (POMEM) bu yıl toplam 8 bin aday asıl olarak alınacak. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamaları tamamlandı. Sınav sonuçları PA.edu.tr internet adresinden ilan edilecek. Adaylar da sınav sonuçlarını e-Devlet girişi ile sorgulayabilecekler. Peki son durum ne? İşte son dakika gelişmelerin ayrıntıları...
28. DÖNEM POMEM SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?
28. Dönem POMEM sonuçları için geri sayım sürüyor. POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacak. Konuya ilişkin EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Sınav sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
POMEM DUYURULAR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ