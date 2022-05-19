FLAŞ GELİŞME! 28. dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 EGM polislik mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? TIKLA-ÖĞREN

2022 EGM polislik mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 28. dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı? soruları sıklık araştırılıyor. Polis Meslek Eğitimi Merkezlerine (POMEM) bu yıl toplam 8 bin aday asıl olarak alınacak. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamaları tamamlandı. Sınav sonuçları PA.edu.tr internet adresinden ilan edilecek. Adaylar da sınav sonuçlarını e-Devlet girişi ile sorgulayabilecekler. Peki son durum ne? İşte son dakika gelişmelerin ayrıntıları...