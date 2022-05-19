Emniyet Teşkilatı Mensubu Adayların (Polis Memuru) girecekleri İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı ile ilgili olarak Polis Akademisi Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) İlk Derece Amirlik Eğitimi (Emniyet Mensubu) Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde gerçekleştirilecek yazılı sınav takvimi belli oldu. Peki 7. dönem PAEM sınavı ne zaman? 2022 PAEM Amirlik sınavı başvurusu nasıl yapılır?1000 komiser yardımcılığı başvuru şartları neler?
7. DÖNEM PAEM SINAVI NE ZAMAN?
7. dönem PAEM Amirlik sınavı tek oturum halinde 26 Haziran tarihinde yapılacak.
PAEM AMİRLİK SINAVI BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE, NASIL YAPILIR?
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Amirlik sınavına başvurular 16-27 Mayıs tarihleri aralığında alınacak. Başvurular https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden gerçekleştirecek.
PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
PAEM komiser yardımcısı alımı 2022 başvuru kılavuzu henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ilana dair detaylar şöyleydi:
En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak.
Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak.