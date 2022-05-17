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    • Memur
    • 17.05.2022 16:03
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    • 17.05.2022 16:03
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    Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? Polis tayinleri belli oldu mu? POLNET şark tayin sonuçları öğrenme ekranı!

    Polis tayinleri hakkında aramalar hız kazandı. Her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü tayinleri için sonuç beklentisi başladı. Vatandaşlar arama motorlarında, "Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? Polis tayinleri belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte polis tayinleri hakkında son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2022?

    Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Sorusu arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Peki, Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? Polis tayinleri belli oldu mu? POLNET tayin sonuçları öğrenme ekranı!

    POLİS TAYİNLERİ 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü tayinleri için sonuç beklentisi başladı. Geçen yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti.

    Mazeret atama dönemi: Genel atama dönemi dışında Şubat ve Eylül aylarında,

    Zamandışı atama: Genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte belirtilen sebeplerle yılın her ayında gerçekleşiyor.

    Sonuçlar açıklandığı an haberimiz güncellenecek.

        POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

        Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.
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        Haberler Memur Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? Polis tayinleri belli oldu mu? POLNET şark tayin sonuçları öğrenme ekranı!
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