Karabük Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 33 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Karabük Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıntılı bilgi www.karabuk.edu.tr web adresinde mevcuttur.

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