Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 16.05.2022 10:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2022 10:39
    ABONE OL

    Karabük Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Karabük Üniversitesi 33 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Karabük Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

    Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 33 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Karabük Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıntılı bilgi www.karabuk.edu.tr web adresinde mevcuttur.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kaftancıoğlu’na sağlı sollu
    Haberler Memur Karabük Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
        SON DAKİKA