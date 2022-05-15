7. dönem PAEM sınavı ne zaman? 2022 PAEM Amirlik sınavı başvurusu nasıl yapılır? 1000 komiser yardımcılığı başvuru şartları neler?

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PAEM komiser yardımcısı alımı 2022 başvuru kılavuzu henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ilana dair detaylar şöyleydi:

En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak.

Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak.