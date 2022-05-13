Bekçilik sınavı ne zaman 2022? 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Polis Akademisi açıklaması...

BEKÇİLİK ALIMI ÖN SAĞLIK KONTROLÜ VE SINAVLAR NE ZAMAN?



Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.