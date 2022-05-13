Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 13.05.2022 12:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2022 19:10
    ABONE OL

    97. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı! 13 Mayıs Özel Güvenlik Sınavı ÖGG sonuçları açıklandı mı?

    Özel güvenlik olarak kariyer hedefleyenler ÖGG sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. 24 Nisan tarihinde tamamlanan Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi sınavının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ÖGG sınav duyurusu ile sınavda ter döken adaylar sonuçların hangi tarihte açıklanacağı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Özel Güvenlik Sınavı sonuçları erişime açıldı mı? 97. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır?

    takvim.com.tr
    97. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı!

    Özel güvenlik olarak kariyer hedefleyenler ÖGG sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. 24 Nisan tarihinde tamamlanan Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi sınavının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ÖGG sınav duyurusu ile sınavda ter döken adaylar sonuçların hangi tarihte açıklanacağı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Özel Güvenlik Sınavı sonuçları erişime açıldı mı? 97. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır?

    ÖGG SINAV SONUÇLARI

    Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Nisan tarihinde yapıldı ve sonuçların 13 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden açıklanacak.

    ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

    Yazılı sınav sorularına veya yazılı sına v sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

    Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.

    Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

        Silah Farkı sınavına katılan adaylar, başarılı olmak için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınavdan en az 50 puan alması gerekmektedir. Temel silahsız puan toplamının ortalama en az 60 olması gerekiyor.

        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitim alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahı türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için yapmaları gereken bir takım zorunluluklar vardır:

        Yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı
        Haberler Memur 97. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı! 13 Mayıs Özel Güvenlik Sınavı ÖGG sonuçları açıklandı mı?
            SON DAKİKA